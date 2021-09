Marcelo Chamusca ficou pouco mais de um mês no Náutico - Divulgação/Náutico

Publicado 22/09/2021 12:45

Pouco mais de dois meses desde que foi demitido do Botafogo, Marcelo Chamusca encerra outro trabalho frustrante na Série B. O Náutico confirmou nesta quarta-feira a saída do treinador em "comum acordo".

Chamusca assumiu o clube pernambucano em 18 de agosto no lugar de Hélio dos Anjos e só conseguiu uma vitória em seis jogos na Série B, justamente na estreia. Depois, empatou dois e perdeu outros três. O último para o Londrina, que está na zona de rebaixamento, nos Aflitos, o que motivou a decisão da diretoria.



Antes do Náutico, que chegou a liderar a Série B e vinha em queda livre antes mesmo da chegada do ex-treinador, Chamusca não fez bom trabalho no Botafogo, principalmente na Série B. Com o treinador, o Glorioso chegou a ficar perto da zona de rebaixamento, com apenas três vitórias em 10 rodadas.



Desde que Enderson Moreira assumiu, o Botafogo conseguiu seis vitórias e só tropeçou duas vezes: um empate e uma derrota.