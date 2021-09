Coluna do Venê

Com David Luiz, Renato Gaúcho esboça Flamengo para encarar o Barcelona-EQU; veja os prováveis titulares

Treinador comandou atividades com foco em bola parada e saída de bola com marcação pressão, e o camisa 23 formou dupla de zaga com Rodrigo Caio

Publicado 21/09/2021 19:10 | Atualizado há 16 horas