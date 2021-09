Fotos! Conheça Ebanie Bridges, a boxeadora 'mais sexy' do mundo

Rio - Nascida na Austrália, Ebanie Bridges é um fenômeno no esporte local. Atual campeã super galo feminino da Federação Nacional Australiana de Boxe, a bela vem fazendo sucesso seja pela sua grande beleza e também pela sua habilidade como esportista.

Nascida em Sydney, Ebanie tem 34 anos. Começou cedo no mundo da luta, com apenas 5 anos de idade, ela já fazia caratê e ficou até os 13 na modalidade. Na adolescência ela também fez kickboxing e o muay thai, mas só voltou a competir quando conheceu o fisiculturismo, onde atuou por oito anos e colecionou títulos regionais e estaduais. Depois se tornou boxeadora.

O seu recorde no boxe profissional é de 7 vitórias e apenas uma derrota. A última luta dela foi no dia 4 de setembro, contra a francesa Mailys Gangloff, no estádio Emerald Headingley, em Leeds, na Inglaterra. Sua única derrota foi para a britânica Shannon Courtenay, em abril.

Relatar erro