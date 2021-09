Gabriel durante passagem pelo Botafogo - Divulgação

Publicado 22/09/2021 10:00

Rio - Os seguidores de Gabriel tomaram um susto nesta terça-feira quando se depararam com perfil oficial do jogador do Corinthians no Instagram, uma vez que a página mostrava que ele havia morrido, ou seja, foi transformada em uma memorial para homenagens póstumas. O jogador creditou a modificação como um ataque hacker e lamentou o ocorrido que afetou até sua família.

Para que um perfil na rede social seja transformado em memorial, é necessário enviar para a plataforma um atestado de óbito, o que leva a crer que a mudança na conta tenha ocorrido por ela ter sido hackeada. Na descrição do atleta em sua "bio" antes de seu nome estava a expressão "em memória de".



Na noite desta terça, via perfil oficial no Twitter, o volante se pronunciou sobre o ocorrido e lamentou a "brincadeira" com sua morte, e revelou que seus familiares estão abalados com o que aconteceu e pediu respeito a eles. Além disso, lembrou das milhares de pessoas que sofrem com perdas na pandemia.



Confira o texto publicado pelo jogador no Twitter:

"Durante minha caminhada no futebol, tenho aprendido e evoluído muito. Elogios e críticas são normais na nossa carreira desde que seja com respeito. Minha conta no Instagram foi invadida, a pessoa que entrou fez uma solicitação para informar sobre a minha morte e a conta se tornar um “memorial". Para isso acontecer, é preciso enviar um atestado de óbito, o que é uma grande falta de respeito. A equipe de suporte do Instagram está ciente e analisando o caso. Em um momento como o que ainda vivemos no Brasil e no mundo, uma ideia dessas é de uma maldade enorme. Um crime! Milhares de famílias choram as perdas que tiveram pela pandemia, e alguém decidiu “brincar” com a minha morte. Tenho familiares que estão assustados com essa situação e que devem ser respeitados! Decidi abrir o jogo com todos e pra dizer que estou sempre aqui, dando meu melhor e aprendendo todos os dias. Abraço a todos! Paz, amor e VIDA LONGA"