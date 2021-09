Mundial de Clubes da Fifa não tem sede definida para 2021 - Divulgação

Publicado 22/09/2021 12:28

Rio - Apesar da live do prefeito Eduardo Paes que confirmou o Rio como candidato, o Mundial de Clubes de 2021 não deverá acontecer na Cidade Maravilhosa. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", a Fifa está bem perto de confirmar a realização do torneio nos Emirados Árabes.

A incerteza em relação a disputa do torneio aconteceu após o Japão ter cancelado a realização do evento, por conta da pandemia de Covid-19. De acordo com o portal, a competição deverá acontecer em janeiro ou fevereiro de 2022. Além dos Emirados, a África do Sul também é uma possibilidade.



O Mundial de Clubes de 2021 deve ser o último no atual formato, adotado pela Fifa em 2005. A entidade planeja fazer um reformulação no torneio. A ideia é uma competição com 24 participantes, que deverá acontecer na China.