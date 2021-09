Arena da Amazônia receberá confronto entre Brasil e Uruguai - DIVULGAÇÃO

Publicado 22/09/2021 15:27

Amazonas - Com o avanço da vacinação em todo o país, os torcedores estão voltando de forma gradual aos estádios brasileiros. Nesta quarta-feira, o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), confirmou que a partida entre Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, poderá receber até 12 mil pessoas. Segundo o governante, serão oito mil pagantes e quatro mil convidados. O jogo está marcado para o dia 14 de outubro, e será na Arena da Amazônia.

No entanto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não confirmou a presença dos torcedores, caso se confirme, será a primeira partida da seleção brasileira com público pagante desde o começo da pandemia do novo coronavírus.

Líder das Eliminatórias Sul-Americanas, o Brasil jogou em Manaus pela última vez em 2016. Na época, venceu a Colômbia por 2 a 1, com gols de Miranda e Neymar, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.