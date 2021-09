Canal Combate - Reprodução

Publicado 22/09/2021 19:29

Rio - Neste sábado (25), o Combate exibe o UFC 266 ao vivo, a partir das 18h45, com dois cinturões em jogo, três brasileiros em ação e uma revanche entre os competidores americanos Nick Diaz e Robbie Lawler, após 14 anos depois do primeiro confronto.

A luta principal será entre o australiano Alexander Volkanovski (até 65,8kg), contra o americano Brian Ortega. Enquanto isso, na co-luta principal, a campeã Valentina Shevchenko defende o título do peso-mosca feminino (até 56,7kg) contra a Lauren Murphy.

Para o lado dos brasileiros, a ex-campeã peso palha e paranaense Jéssica Bate-Estaca, encara a americana Cynthia Calvillo. Por outro lado, no card liminar, o carioca Marlon Moraes, sexto no ranking dos galos (até 61,2kg) enfrenta o georgiano Merab Dvalishvili, que está invicto há seis lutas. Na divisão dos moscas, a catarinense Taila Santos, enfrenta a americana Roxanne Modafferi, que participou de duas edições do reality show ‘The Ultimate Fighter’.

UFC 266

CARD PRELIMINAR

Peso-pena: Omar Morales x Jonathan Pearce

Peso-meio-médio: Matthew Semelsberger x Martin Sano Jr.

Peso-médio: Karl Roberson x Nick Maximov

Peso-leve: Uros Medic x Jalin Turner

Peso-mosca: Roxanne Modafferi x Taila Santos

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Chris Daukaus

Peso-leve: Dan Hooker x Nasrat Haqparast

Peso-galo: Marlon Moraes x Merab Dvalishvili

CARD PRINCIPAL

Peso-mosca: Jéssica Bate-Estaca x Cynthia Calvillo

Peso-pesado: Curtis Blaydes x Jairzinho Rozenstruik

Peso-médio: Nick Diaz x Robbie Lawler

Peso-mosca: Valentina Shevchenko x Lauren Murphy

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Brian Ortega