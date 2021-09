Hakimi e Neymar comemoram o gol da vitória do PSG sobre o Metz - AFP

Publicado 22/09/2021 18:32

O PSG manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês após sete rodadas, mas não foi nada fácil, mesmo enfrentando o lanterna. Sem Messi, com lesão no joelho esquerdo, a equipe de Paris só conseguiu vencer o Metz por 2 a 1 com um gol de Hakimi aos 49 minutos do segundo tempo, após jogada de Neymar, muito festejado pelos companheiros.

Contra o lanterna, parecia que o PSG teria vida fácil, até porque abriu o placar logo aos 4 minutos, também com Hakimi. Mbappé e Neymar davam trabalho à zaga, mas foi o Metz que acabou marcando o gol de empate aos 38 do primeiro tempo, com Kouyaté após escanteio.



Na segunda etapa, o PSG pressionou sem muita eficiência, até que o Metz ficou com um a menos aos 45. E pouco depois, Neymar deu passe decisivo da intermediária para Hakimi, que cortou para o meio e chutou para fazer o gol da vitória.



A partida ainda teve um lance inusitado: Mbappé foi devolver a bola para o Metz pelo fair play, mas quase acabou encobrindo o goleiro adversário, gerando muita reclamação. O atacante francês se desculpou e o jogo seguiu.

Agora, o PSG tem 21 pontos em sete rodadas e abriu sete para o Olympique de Marselha, segundo colocado e que tem um jogo a menos.