Atacante Arthur Manoel quando atuava pelo Flamengo - Foto: Divulgação/Diário do Fla

Atacante Arthur Manoel quando atuava pelo FlamengoFoto: Divulgação/Diário do Fla

Publicado 22/09/2021 17:59

Rio - O atacante Arthur Manoel, de 15 anos, ex-promessa e revelação das categorias de base do Flamengo, assinou contrato de formação com o Santos. Por outro lado, o atleta não completou ainda 16 anos, por isso não pode assinar um vínculo profissional. A informação é do portal "Diário do Peixe".

O jogador era considerado uma das promessas do Rubro-negro, onde marcou 210 gols. No sub-15 do Santos, Arthur já estreou e marcou um gol no amistoso contra a Ferroviária, em Araraquara, por 3 a 2.

Arthur chegou ao Flamengo com oito anos para um período de testes e foi aprovado após dois testes e integrou o Sub-9 de futsal. O jogador, nos primeiros quatro anos do clube, conquistou o Campeonato Carioca de 2018 contra o Fluminense, onde marcou dois gols e foi o destaque da competição.