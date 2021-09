Lanzini mostrou categoria para marcar o gol que garantiu a classificação do West Ham em pleno Old Trafford - AFP

Publicado 22/09/2021 20:01

Manchester - Com passagem pelo Fluminense entre 2011 e 2012, Manuel Lanzini calou o Old Trafford nesta quarta-feira. O gol do meia-atacante argentino decretou a vitória por 1 a 0 do West Ham sobre o poderoso Manchester United, que com Pogba e Cristiano Ronaldo poupados, acabou eliminado da Liga Inglesa.

A decisão de poupar dois dois principais astros dos Diabos Vermelhos pesa sobre os ombros do técnico Ole Gunnar Solskjaer. A queda nas quartas de final da competição aumenta a pressão nos bastidores do clube depois do pesado investimento em reforços como Varane, Sancho e CR7.

Com uma atuação cirúrgica, o West Ham, três dias depois de perder em casa para o United no Campeonato Inglês, o West Ham surpreendeu os donos da casa. Na próxima fase, o clube londrino terá o Manchester City, atual tetracampeão da competição, como adversário.