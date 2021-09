Neymar - Reprodução

NeymarReprodução

Publicado 23/09/2021 13:42

Rio - O craque da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar se pronunciou nas redes sociais após Lucas Paquetá, jogador do Lyon, ter recebido um cartão amarelo em partida do Campeonato Francês por tentar um drible bem diferente. O atleta disparou com a punição em seu perfil no Instagram.

"Muito triste este episódio, tomar um amarelo por causa de um drible. Carretilha é um recurso, independente de onde seja ou do minuto que seja. No ano passado aconteceu comigo! Este ano com o Lucas Paquetá. Sinceramente eu não entendo o motivo!!! O famoso 'Joga bonito' está acabando. Desfrutem enquanto é tempo ou lutem para que volte", afirmou.



Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo e vem sendo convocado por Tite para a seleção brasileira. Neymar já viveu situação semelhante a do meia no ano passado. Em fevereiro de 2020, o craque foi advertido pela mesma razão e chegou a discutir com o árbitro do confronto.