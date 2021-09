Benzema vive grande momento - AFP

Publicado 23/09/2021 17:33

Em boa fase, Karim Benzema vem liderando o Real Madrid neste início de temporada a ponto de conseguir superar uma marca de Cristiano Ronaldo e Messi. Nenhum outro jogador participou de tantos gols nas primeiras seis rodadas do Campeonato Espanhol quanto o centroavante francês.



Artilheiro da competição com oito gols, Benzema ainda foi responsável por outras sete assistências aos companheiros. Ou seja, com 15 participações diretas em gols do Real Madrid, o francês supera Cristiano Ronaldo, que teve 14 na temporada 2014/2015 (marcou 13 vezes e deu um passe), e Messi, com 13 em 2010/2011 (oito gols e cinco assistências).

Aos 33 anos, Benzema conseguiu essa marca após grande atuação na goleada por 6 a 1 sobre o Mallorca, quando deu duas assistências e marcou duas vezes.