Denílson anuncia em suas redes sociais que testou negativo para covid-19 - Foto: Reprodução/Instagram

Denílson anuncia em suas redes sociais que testou negativo para covid-19Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2021 17:31 | Atualizado 23/09/2021 17:34

Rio - Nesta quinta-feira (23), o ex-jogador e comentarista Denílson, do "Jogo Aberto", da Band, publicou em suas redes sociais que testou negativo para a Covid-19. Além disso, afirma que segunda-feira está de volta ao programa semanal de esportes.

"Gratidão. Realizei o teste hoje depois de alguns dias e negativo! Segunda-feira estarei de volta ao trabalho", disse o comentarista Denílson.

Anteriormente, houve rumores de que o comentarista teria deixado a Band. No entanto, Denílson aproveitou o momento, na última terça-feira, para explicar que tinha testado positivo para a Covid-19.

"Muitos perguntaram da minha ausência no Jogo Aberto. Estou com covid-19, fazendo quarentena e me recuperando aqui em casa. Logo estou de volta no Jogo Aberto para zoar a loira (a apresentadora Renata Fan)! Se cuidem", afirmou Denílson.