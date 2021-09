Jogador é acusado de agressão contra mulher - Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Publicado 27/09/2021 14:01

Mato Grosso - Um jogador, de 25 anos, que não teve seu nome identificado foi acusado de agredir e cuspir na cara de duas mulheres em julho deste ano na cidade de Nova Mutum, no Mato Grosso. Ele estava acompanhado da namorada quando teria se envolvido em uma briga em uma lanchonete.

De acordo com informações da "VG Notícias", o atleta é nascido no Rio de Janeiro e foi contratado pelo clube mato-grossense em novembro do ano passado. Ele teria participado de jogos pelo Estadual e pela Copa do Brasil.

De acordo com as supostas vítimas, em determinado momento, o jogador teria partido para cima de uma delas. Além disso, ele teria começado a humilhar a outra suposta vítima. Na versão do jogador, ele apenas separou a briga da namorada com as garotas.