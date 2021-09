Manchester United e Liverpool em ação pela Premier League - AFP

Publicado 27/09/2021 13:00

Londres (ING) - O Brasil está cotado para receber jogos de pré-temporada de clubes da Premier League, segundo o "The Athletic". Os donos das equipes inglesas se reuniram em Londres, na última semana, com o objetivo de expandir a marca de suas entidades e angariar novos fãs.

Uma das possibilidades cogitadas é a realização de um torneio entre os clubes ingleses e a América é tratada como o possível primeiro continente a receber esse evento. No entanto, há a possibilidade de que a competição seja realizada nos Estados Unidos, uma vez que a terra do Tio Sam também é vista como um grande mercado a ser explorado.

Também entrou em pauta a possibilidade da realização de jogos oficiais da Premier League em outros países. Além de Brasil e Estados Unidos, China, Índia e Indonésia também foram comentados no encontro. No entanto, esta possibilidade foi descartada.



Há discussões sobre a questão dos clubes estarem priorizando o dinheiro em detrimento dos torcedores quando o assunto é a realização de partidas entre clubes da Premier League fora do Reino Unido. Mas o futebol é um negócio em expansão e a discussão deve voltar a ser debatida no futuro.