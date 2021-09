Astro sueco completará 40 anos em outubro, mas segue em alta como o principal nome do Milan na temporada - AFP

Publicado 27/09/2021 11:36 | Atualizado 27/09/2021 11:38

Como não conseguiu se recuperar da lesão no tendão de Aquiles, que já o deixou fora da estreia do Milan na Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, o centroavante sueco Zlatan Ibrahimovic também não estará presente nesta terça-feira no confronto diante do Atlético de Madrid, pela mesma competição, no estádio San Siro, em Milão.

Ibrahimovic passou boa parte da temporada passada com uma lesão no joelho e jogou apenas um pouco mais de 30 minutos contra a Lazio, pelo Campeonato Italiano, no último dia 12, quando até chegou a fazer um gol, mas depois começou a sentir o tendão de Aquiles.

A expectativa agora é para que Ibrahimovic volte aos gramados depois da Data Fifa de outubro. Em entrevista recente à revista Sportweek, o sueco deixou de lado a sua "marra" conhecida e admitiu que não é mais um menino. Diz que sabe que precisa se cuidar mais.

"Tenho que pensar devagar e achar que não sou um super-homem. Tenho que escutar meu corpo e todo sinal que ele manda para mim", disse o jogador.

Ibrahimovic tem contrato com o Milan até junho do ano que vem e se não se recuperar bem e voltar a sofrer uma nova lesão, uma renovação com a equipe pode ser descartada.