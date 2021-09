Ex-jogador que defendeu seleção foi expulso de clube após transar em estádio com modelo da Playboy

Rio - Uma história que aconteceu em 2009 voltou a ser notícia 12 anos depois. O ex-jogador da seleção da Croácia, Dino Drpi teve sua carreira prejudicada no futebol por conta de algo pouco comum. Ele fez sexo com a sua esposa na época, Nives Celsius, modelo da Playboy, em um estádio de futebol. A atitude fez ele ser expulso da sua equipe, Dinamo Zagreb, na ocasião.

A notícia foi relembrada pelo jornal inglês "The Sun". O caso foi revelado pela própria Nives na época. "Ele providenciou que as luzes do estádio fossem acesas para nós e realizou esse antigo sonho de fazer sexo no meio de um campo de futebol", afirmou.

O zagueiro, que chegou a ser convocado para a seleção da Croácia foi colocado na lista de transferências, e depois disso jamais conseguiu ter um destaque grande no futebol croata. Ele disputou a Eurocopa de 2004 pela sua seleção.

