Ex-atleta reclama após receber nudes 'aleatórios' nas redes sociais: 'Esquivando de fotos de p...'

Rio - A ex-jogadora de golfe, Paige Spiranac, é uma figura bastante conhecida nas redes sociais. Dona de uma grande beleza, ela te mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, nos últimos tempos, a ex-atleta passou por um momento desagradável e utilizou sua conta para desabafar.

A ex-atleta vem reclamando que recebe muitos nudes masculinos sem solicitar em sua conta do Instagram. Por conta disso, Paige gravou um vídeo com um jogador de futebol americano para simular como reage aos assédios.



"Eu esquivando de fotos de p** em minhas DMs", escreveu Paige ao exibir o vídeo para seus seguidores. A loira, que é casada com o ex-jogador de beisebol Steven Tinoco, se aposentou do esporte profissional em 2016.





