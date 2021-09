Cantor ironiza imagem de sexo oral envolvendo ex-mulher e Web debocha de órgão genital de ex-jogador do Corinthians

Rio - O caso envolvendo a foto vazada de sexo oral de Paula Thays Moura, ex-mulher do cantor Breno Tilman, e o jogador do Ituano, Eduardo Ramos, segue repercutindo nas redes sociais e agitando o Pará. O cantor utilizou as redes sociais para ironizar o ocorrido.

"Galera em relação as coisas que estão acontecendo. kkkkk. Eu só acho graça. Não existe mais vínculo nenhum, nesta foto já estávamos separados. Então estou suave", escreveu.

Outro fato que gerou muitos comentários nas redes sociais foi em relação ao órgão genital do atleta. Alguns internautas ironizaram e se mostraram decepcionados com o tamanho.

"Entro no twitter - Expectativa: Remo anuncia centroavante e mais 2 jogadores - Realidade: Piroquinha mixuruca do Eduardo Ramos. Cada dia o Remo me deixa mais triste", "Eu achei a piroca do Eduardo Ramos bem mixuruca", foram algumas ironias.





