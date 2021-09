Cantora mexicana seria o novo affair de Vinicius Junior, ex-Flamengo, diz jornal espanhol

Rio - Vivendo uma grande fase no Real Madrid, Vinicius Junior também tem repercutido na imprensa espanhola pela vida pessoal. De acordo com informações do jornal "Mundo Deportivo", o atacante estaria 'conhecendo melhor' a cantora mexicana Kenia Os.

Os dois já já trocaram comentários e curtidas em suas fotos nas redes sociais, além de alguns fãs já shipparem esse possível casal. Kenia Os é uma cantora famosa no México e já soma mais de 10 milhões de seguidores em sua conta no Instagram.

Vinicius Junior, de 21 anos, foi revelado pelo Flamengo e vendido ao Real Madrid em 2018. O jogador vive bom momento no clube espanhol e vem sendo convocado para a seleção brasileira.

