Momento em que os jogadores do Junior Barranquilla são flagrados cheirando substância em campo - Reprodução

Publicado 27/09/2021 16:24

¿Qué pensaste cuando viste esta imagen del duelo entre Junior y Huila?¿Ves bien que los jugadores deberían inhalar amoniaco antes de los partidos?#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/rOHGftmxa3 — Saque Largo (@SaqueLargoWin) September 23, 2021 Colômbia - Ao longo da semana, um vídeo em que jogadores do Junior Barranquilla aparecem cheirando uma substância não identificada durante uma partida viralizou nas redes sociais. Na imagem é possível ver os atletas Fabián Angel e Willer Ditta sendo flagrados no momento em que cheiram o material.

Comunicado oficial con relación al producto utilizado por Fabián Ángel y Willer Ditta el día de ayer. pic.twitter.com/CvKqPacoTj — Club Junior FC (@JuniorClubSA) September 23, 2021 Segundo o clube, no entanto, não se trata de nenhuma substância ilícita ou que seja passível de doping. Em nota, o Junior Barranquilla esclareceu que se trata de carbonato de amônio, mas também deixou claro que o uso do material não foi autorizado ou sequer recomendado pelo departamento médico do time. Os jogadores flagrados passarão por um processo disciplinar interno.

Em entrevista ao jornal "El Heraldo", de Barranquilla, Angel também comentou sobre a polêmica. De acordo com ele, vários outros atletas também utilizam a substância e que não com que se preocupar. O meia do clube colombiano afirmou que só quis esclarecer possíveis mal-entendidos.

"O que utilizei foi amoníaco, mas não fui o primeiro nem o último a fazê-lo. A maioria dos jogadores do futebol utilizam. É um produto que ajuda a melhorar a capacidade de concentração e permite estar alerta e respirar melhor enquanto se está em campo. Esclareço por que não quero que se criem mal-entendidos", concluiu o jogador.