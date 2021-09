Partida de futebol feminino tem confusão na Argentina - Reprodução

Publicado 27/09/2021 15:58

Argentina - Cenas lamentáveis. Foi assim que acabou a vitória do Godoy Cryz por 2 x 0 sobre o Las Pumas, em partida que ocorria pela Liga Mendocina de Futebol Feminino. O jogo teve confusão entre as jogadoras que rendeu de socos até puxões de cabelo.

Momento de locura total y Piñas en el partido de la Liga Mendocina Femenina entre Godoy Cruz y Las Pumas. pic.twitter.com/gUSjzdLuJZ — Guido Procu (@Procu7) September 25, 2021

A confusão teve início na reta final da última etapa, quando o Godoy Cruz já tinha a vantagem no placar. De acordo com o jornal argentino Olé, Silvana Pereira (Las Pumas) e Sorange Camargo (Godoy Cruz) tiveram um desentendimento depois de uma bola dividida na lateral do gramado. Elas trocaram agressões, o que gerou uma briga generalizada no campo.