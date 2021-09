Tamy Martins e Pedro Rocha - Reprodução

Publicado 27/09/2021 16:48

Rio - O ex-atacante do Flamengo, Pedro Rocha, vem vivendo um bom momento dentro dos gramados com a camisa do Athletico-PR. Porém, fora dele, o atleta sofreu com uma atitude criminosa. Nas redes sociais, a esposa do jogador, Tamy Martins, exibiu mensagens que xingavam o jogador e o chamavam de "favelado" e "preto".

Nas redes sociais, ela afirmou não tolerar "nenhum tipo de discriminação ou preconceito" e prometeu que eles tomarão "as medidas legais cabíveis". O atleta fez dois gols na vitória do Furacão sobre o Grêmio, no último domingo, no Brasileirão.

"Não toleramos nenhum tipo de discriminação ou preconceito, principalmente o de injúria racial, e lamentamos profundamente que situações como essa ainda aconteçam!! Adotaremos as medidas legais cabíveis, certos de que estamos fazendo a nossa parte!", escreveu a esposa.

Pedro Rocha, de 26 anos, apareceu para o futebol no Grêmio em 2016, quando foi campeão da Copa do Brasil. Ele foi para o futebol russo e depois jogou por Cruzeiro e por Flamengo antes de acertar com o clube paranaense.