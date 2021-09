Troféu do Brasileirão - Reprodução

Publicado 27/09/2021 16:35

Rio - Dos 20 clubes que disputam a Série A do Brasileirão, 19 possuem liberação das autoridades locais para o retorno de público aos estádios. Por determinação do Estado, o Bahia é o único que ainda está impedido de abrir seus portões. Apesar disso, na reunião do Conselho Técnico da Série A, que acontece nesta terça-feira (28), CBF e todos os demais clubes irão apresentar uma alternativa ao Tricolor. A informação é o "Diário do Nordeste".

A primeira sugestão proposta será de que, mesmo com a liberação das autoridades estaduais, os times que jogarem com mando de campo contra o Bahia atuarão sem a presença de torcedores. Tal medida seria para manter a isonomia adotada desde o início da competição em consenso entre os clubes.

Outra possibilidade seria o Bahia mandar seus jogos em outro Estado. Aracajú é cotada para ser casa do Tricolor Baiano em seus jogos da Série A enquanto as autoridades locais não autorizarem a presença de público.

CBF e todos os clubes que disputam a competição desejam o retorno dos torcedores na Série A. A vontade desde o início é de retomar com o público nos estádios quando 100% pudessem contar com isso. Agora, com o impasse do Governo do Estado da Bahia, as partes tentam encontrar uma solução para agradar aos 20 times participantes.

A reunião do Conselho Técnico acontecerá nesta terça-feira (28) e pode decidir também que cada clube siga as recomendações estaduais, deixando de lado a situação do Esquadrão de Aço.