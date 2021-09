Após tatuagem íntima, modelo faz nova homenagem a Lionel Messi e entra para o Guinness

Rio - A modelo Suzy Cortez, muito conhecida em virtude de seu fanatismo por Lionel Messi, cumpriu a promessa e fez mais uma tatuagem em homenagem ao craque, agora para lembrar a conquista histórica da Argentina na Copa América, após derrotar o Brasil em jogo no Maracanã.

Ela, que já tinha o rosto do jogador na virilha, agora fez uma tatuagem gigante nas costas, que retrata o argentino levantando o troféu do torneio de seleções, que marcou o primeiro título dele com a camisa da Argentina.

Com o novo desenho, a modelo revela que acaba de entrar no Guiness Book de recordes como a fã com maior números de tatuagens de Messi no corpo. Ao todo, são seis. “Ele merece muito essa homenagem. Promessa é dívida, agora pretendo ir para Europa no final do ano para mostrar a tatuagem pessoalmente. Quero aproveitar para visitar meus times de coração, Barcelona, Manchester City e o PSG", apontou.

Recentemente, Suzy Cortez deu outro passo nessa paixão e seguiu a moda lançada pela cantora Anitta, fazendo uma tatuagem íntima no ânus em homenagem ao atleta.

