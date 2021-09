Treinador é acusado de assédio sexual - Reprodução/Internet

Publicado 28/09/2021 12:40

Rio - A atriz Cassandra Peterson, de 70 anos, conhecida no Brasil, principalmente pelo filme "Elvira, a Rainha das Trevas", lançou sua biografia recentemente. Nela, ela relata um estupro que teria sofrido da lenda do basquete dos Estados Unidos, Wilt Chamberlain. De acordo com ela, isso aconteceu em um evento no apartamento do ex-atleta nos anos de 1970.

"Por que não tentei gritar, revidar ou fugir? Quando um homem de 2,10 metros e 150 quilos está com a mão em volta do seu pescoço, não há realmente muito o que você possa fazer”, relatou a atriz, que disse ter sido obrigada a fazer sexo oral.

"Eu deveria ter denunciado ele à polícia? Você está brincando? Que chance você acha que uma atriz desempregada teria contra uma superestrela do esporte?”, acrescentou.

Wilt Chamberlain, que morreu aos 63 anos, em 1999, afirmou em seu livro "A View from Above" (Uma Visão de Cima), que teria dormido com 20 mil mulheres. No entanto, pensando nessa afirmação, Peterson escreve disse que "teve que se perguntar quantas dessas mulheres realmente consentiram em fazer sexo com ele".