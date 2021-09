Jorge Jesus - Divulgação

Publicado 28/09/2021 12:56

Lisboa (POR) - Jorge Jesus afirmou que não há diferenças entre enfrentar o Barcelona ou o Vitória de Guimarães, adversário do Benfica na última rodada do Campeonato Português. As Águias se preparam para encarar o clube catalão nesta quarta-feira pela Champions League às 16h (horário de Brasília).

"Nós temos a nossa forma de pensar e jogar contra o Vitória de Guimarães ou contra o Barcelona é igual. Vamos tentar criar dificuldades na primeira fase da saída de jogo. Preferimos arriscar, pois não queremos mudar a nossa ideia", disse o ex-técnico do Flamengo.

Na última rodada da Primeira Liga, o Benfica não encontrou dificuldades para derrotar o Vitória de Guimarães e conquistou um triunfo por 3 a 1 fora de casa. O Barcelona também não vive seu melhor momento, mas também chega embalado após derrotar o Levante por 3 a 0.

Embora não seja decisivo, a partida ganhou força após a derrota dos culés por 3 a 0 para o Bayern de Munique. O Benfica possui um ponto após empatar com o Dínamo Kiev na estreia da Champions League e pode ampliar a diferença caso consiga um resultado positivo no Estádio da Luz.