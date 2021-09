Deitado atrás da barreira, Lionel Messi fala com Neymar - AFP

Publicado 29/09/2021 15:06

A vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões, não apenas ficou marcada como o primeiro gol de Messi pelo novo clube, como também pela cena no mínimo curiosa do craque deitado atrás da barreira numa cobrança de falta dos ingleses. O ex-jogador inglês Rio Ferdinand ficou indignado ao ver o argentino naquela posição.

"Não consegui acreditar. Um dos melhores da história, talvez o melhor. No momento em que Pochettino decidiu isso alguém deveria ter-lhe dito 'não, não, não. Isso não pode acontecer com Messi'. É falta de respeito. Não deveria ter acontecido. Não consegui ver o Messi deitado assim", afirmou o ex-jogador do Manchester United à 'BT Sport'.



O lance aconteceu já nos acréscimos, quando o PSG já vencia por 2 a 0. Em seu Instagram, Neymar brincou com o amigo ao postar uma foto da cena inusitada e escrever: "O que faz aí, Messi?"