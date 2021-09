Fluminense conquistou o título do Carioca Sub-20 - Mailson Santana/Fluminense FC

Fluminense conquistou o título do Carioca Sub-20Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 30/09/2021 12:12 | Atualizado 30/09/2021 12:13

Rio - O Fluminense é campeão carioca sub-20. No segundo jogo da final da competição, na Gávea, o Flamengo levou a melhor e venceu por 1 a 0, porém, o Tricolor ficou com o título após vencer a primeira partida nas Laranjeiras por 4 a 1.

O único gol da partida aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Após cruzamento pela direita, Wesley desviou para o fundo das redes do Fluminense. O Tricolor podia perder até mesmo por dois gols de diferença que ficava com o título.

O título do Flu foi conquistado graças a vantagem no jogo de ida nas Laranjeiras. De virada, o Tricolor goleou com destaque para John Kennedy que marcou três vezes na partida.