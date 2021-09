Musa do Corinthians será destaque em escola de samba e declara: 'Quero vir com menos roupa possível'

Rio - Paula Lima é nova musa da Vai-Vai. A modelo, que participou do reality Bela do Verão, na Redetv!, não esconde a felicidade de desfilar de escola de samba paulista. "Estou muito feliz. Amo carnaval. E uma emoção tremenda desfilar no Anhembi, ainda mais na maior campeã do carnaval paulista", disse a beldade.



A beldade não é uma novata no carnaval paulista. Em 2020, ela foi musa da Acadêmicos do Tucuruvi. Paula conta que ainda não sabe nada sobre sua fantasia. "Vou seguir o que o carnavalesco propor, mas quero desfilar com menos roupa possível", afirma a musa do Corinthians

