Libertadores - .

Libertadores.

Publicado 30/09/2021 09:30 | Atualizado 30/09/2021 10:01

Rio - O Palmeiras foi o primeiro clube brasileiro a garantir vaga na final da Libertadores. Revelado pelo Flamengo e atualmente jogador do Alviverde, o meia Felipe Melo foi sincero ao dizer que o que iria fazer para comemorar a classificação para a decisão da competição.

"Vou jantar e depois fazer amor porque já estou há três dias fora de casa. Com minha mulher. Não é todos os dias, são 15 anos casados. Quando chega a vontade tem que fazer porque senão depois", disse em entrevista à "ESPN" da Argentina.

Flamengo e Palmeiras vão decidir o torneio no próximo dia 27. Os dois clubes são os últimos campeões da competição e lutam pelo terceiro título da Libertadores. Ainda sobre a questão sexual, Felipe Melo afirmou que não fez sexo antes do jogo contra o Galo.

"Não porque estou concentrado (com a equipe). Cheguei ontem 6h da manhã, dormi. Agora vou comer, tomar um vinho, depois com certeza. As crianças vão para seus quartos e eu com a minha esposa (para o nosso)", disse.