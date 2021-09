Matheus Nunes no treino do Sporting - AFP

Publicado 30/09/2021 12:46

Como esperado após o 'não' à convocação de Tite para os jogos de setembro, Matheus Nunes foi chamado pela primeira vez para defender Portugal. O meia do Sporting entrou na lista do técnico Fernando Santos para o amistoso contra o Catar e o jogo contra Luxemburgo, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

"Matheus Nunes estava às portas da seleção, a porta se abriu e ele entrou", garantiu o treinador português na coletiva de divulgação da lista de relacionados.



Apesar de Matheus Nunes já está no radar, os portugueses se viram sob risco após Tite convocá-lo em setembro. Tanto que o jogador admitiu, no início da semana, ter conversado com os dois treinadores e tomou a decisão de defender Portugal.



Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes, de 23 anos, foi para Portugal com sua família aos 13 anos.