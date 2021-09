Andrea Pirlo - MARCO BERTORELLO / AFP

Publicado 30/09/2021 15:06

Barcelona (ESP) - Com a situação cada vez mais complicada no Barcelona, o técnico Ronald Koeman corre o risco de ser demitido em breve. Depois da dolorosa derrota para o Benfica, por 3 a 0, na última quarta-feira, pela Champions League, a situação do holandês deverá ser definida em reunião nesta quinta-feira.

E caso o atual comandante blaugrana seja demitido, o nome favorito a assumir o comando do clube do Camp Nou é Andrea Pirlo, que está sem clube. De acordo com informações da "Catalunya Ràdio", o ex-treinador da Juventus agrada ao presidente Joan Laporta, que pode apostar na chegada do italiano.

Nome muito cogitado, o ídolo Xavi Hernández parece não ter tanta força nos bastidores. Segundo a imprensa espanhola, o presidente do clube catalão não deseja a chegada do treinador do Al-Sadd, pois ele era o nome prometido por Víctor Font, concorrente a Laporta nas eleições presidenciais.



Roberto Martínez, atual selecionador da Bélgica, também tem o nome avaliado, mas com menos força que Pirlo. Erik ten Hag, do Ajax, é mais um que teve seu nome ligado ao Barcelona.

GALLARDO É ALTERNATIVA

Técnico do River Plate, da Argentina, Marcelo Gallardo também é uma possibilidade para o Barcelona. De acordo com a rádio "RAC-1", o 'Muñeco' é bem avaliado pelo trabalho nos Millonarios, onde conquistou duas Libertadores, em 2015 e 2018, além de ter chegado em outra final, em 2019.



Com contrato somente até o fim de 2021 com o clube argentino, o treinador entende que é a hora de dar um salto na carreira e assumir um clube do Velho Continente.