Argentinos levantam o troféu da Copa América conquistada sobre o Brasil, no MaracanãAFP

Publicado 30/09/2021 13:43

Quando a fase não é boa...Depois da derrota para a Argentina na Copa do Mundo de Futsal, ontem, o tradicional diário argentino 'Olé' aproveitou para provocar o Brasil. No Twitter, o jornal relembrou as recentes vitórias sobre brasileiros em vários esportes para disparar: 'Procura-se um rival na América do Sul. Eu repito: rival é procurado na América do Sul'.



Primero, la Scaloneta. Después, los pibes del vóley. Un abandono de por medio. Y ahora, en futsal.



SE BUSCA RIVAL EN SUDAMÉRICA. REPITO: SE BUSCA RIVAL EN SUDAMÉRICA. pic.twitter.com/KDbh56cop5 — Diario Olé (@DiarioOle) September 29, 2021

Além da eliminação de quarta-feira no Mundial da Lituânia, a Seleção Brasileira de futebol amargou a derrota por 1 a 0 no Maracanã, e viu a Argentina levantar a Copa América depois de 28 anos de jejum, em julho. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, outra derrota marcante. Os argentinos desbancaram o favoritismo brasileiro e conquistaram o bronze no vôlei masculino. Até mesmo o encerramento do clássico por intermédio da Anvisa foi lembrado.



A Argentina, atual campeã do mundo de futsal, vai enfrentar o vencedor do confronto entre Cazaquistão e Portugal, que se encaram nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), na outra semifinal.