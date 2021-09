Diego Costa - Reprodução

Diego CostaReprodução

Publicado 30/09/2021 13:56

Rio - Reforço do Atlético-MG para o Brasileiro, Diego Costa, de 32 anos, se tornou alvo da Polícia Federal de Sergipe por conta de uma suposta participação em um site de apostas. Chamada de "Operação Distração", a investigação policial apura "suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador". As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com o site, o atacante do clube mineiro é apontado, nas investigações, como suposto financiador do esquema, que também envolve doleiros e operações de busca e apreensão em outros estados. A sexta Vara Federal de Itabaiana, cidade do interior de Sergipe, expediu sete mandados de busca e apreensão: dois em Itabaiana, um em Lagarto, cidade de Diego, que também fica no Sergipe, dois em Simão Dias, no mesmo estado, um em Salvador e um em São Paulo. Os dois últimos são contra doleiros suspeitos de envolvimento no esquema.



A Polícia Federal afirma que "na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie". Além do valor apreendido no Brasil, a Polícia Federal ainda está contabilizando a quantia que foi enviada para fora do país, na prática ilegal que configura evasão de divisas.



De acordo com o portal, o Atlético-MG disse que desconhece o caso e aguarda a apuração completa para se pronunciar. Diego Costa foi apresentado como jogador do Galo no dia 19 de agosto. Ao todo, o jogador fez cinco jogos e marcou duas vezes.