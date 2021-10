Cubano naturalizado brasileiro, Leal encontrará Cuba na fase de grupos do Mundial - AFP

Publicado 30/09/2021 16:51

Um sorteio realizado em Moscou definiu o caminho do Brasil no Mundial de Vôlei, que será disputado em agosto e setembro de 2022, na Rússia. Os brasileiros tiveram sorte e caíram num grupo relativamente tranquilo, sem nenhuma outra potência atual do esporte. A chave B terá Brasil, Japão, Cuba e Catar e os jogos serão em Kemerovo.



Por outro lado, a França comandada por Bernardinho enfrentará dois europeus: Eslovênia e Alemanha. Já a Argentina, terá pela frente Irã e Holanda, enquanto Polônia e Rússia estarão no mesmo grupo.

O Mundial de Vôlei será disputado entre os dias 26 de agosto a 11 de setembro. O Brasil vai em busca do tetracampeonato, após perder as finais de 2014 e 2018 para a Polônia. As conquistas foram em 2002, 2006 e 2010.



Confira os grupos:

GRUPO A

Rússia

Sérvia

Tunísia

Porto Rico



GRUPO B

Brasil

Japão

Cuba

Qatar



GRUPO C

Polônia

Estados Unidos

México

Bulgária



GRUPO D

França

Eslovênia

Alemanha

Camarões



GRUPO E

Itália

Canadá

Turquia

China



GRUPO F

Argentina

Irã

Holanda

Egito