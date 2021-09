Luís Fabiano deixou os gramados em 2017 - RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC.NET

Luís Fabiano deixou os gramados em 2017 RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC.NET

Publicado 30/09/2021 15:36

Identificado com o São Paulo, Luís Fabiano revelou ter negado uma proposta do Flamengo para continuar no clube paulista. O fato teria acontecido em 2013, segundo o ex-jogador disse em entrevista ao BTS do canal Camisa 21, no Youtube.

"Eu tive uma proposta do Flamengo, acho que foi em 2013. O treinador era o Luxemburgo, mas eu tinha contrato no São Paulo e estava feliz no São Paulo, não tinha porque sair", afirmou.



Longe dos gramados desde que defendeu o Vasco em 2017, Luís Fabiano, de 40 anos, também revelou que deseja fazer um jogo de despedida pelo São Paulo, mas admitiu dificuldade por causa do calendário apertado.