Esporte

Neto critica Tite, pede saída do treinador e dispara: 'Você não merece estar aí!'

Apresentador do 'Os Donos da Bola', questionou mais uma vez o técnico da seleção brasileira por não ter convocado os atacantes Bruno Henrique, do Flamengo e Dudu, do Palmeiras

Publicado 30/09/2021 15:55 | Atualizado há 58 minutos