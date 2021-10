Daniel Alves - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/09/2021 19:48

Rio - Nesta quinta-feira (30), o comentarista Walter Casagrande, publicou em seu blog no portal "GE", uma crítica sobre as recentes declarações do lateral-direito Daniel Alves. O ex-jogador diz que o atleta "se faz de vítima", após dizer que o São Paulo "não tinha condição" de tê-lo.

"Esta semana, ele deu uma entrevista. Criticou a diretoria e disse que ficar no São Paulo atrapalharia o sonho de ir para a Copa. E disse que o clube não tinha condições de tê-lo. Para mim, isso é se fazer de vítima. Não se faça de vítima, Daniel", disse o comentarista Casagrande.

"A culpa da dívida que o São Paulo tem com ele é exclusivamente do próprio Tricolor, que viu no Daniel coisas que todos nós achávamos que ele tinha, tipo liderança, talento para jogar no meio, ser um cara de grupo. Nos enganamos feio", completou Casão.

Além disso, o comentarista diz que Daniel Alves "nunca foi protagonista dos times em que jogou", e que "não demonstrou liderança alguma". Por fim, o comentarista do Grupo Globo comentou sobre a negociação do lateral-direito com o Fluminense, destacou que a proposta "era ótima para qualquer jogador" e alertou sobre a seleção brasileira.

"Termino esse texto lembrando que a seleção brasileira precisa de jogadores com amor pela camisa de verdade, não da boca para fora. Todo tipo de amor aparece com atitudes, e não com palavras", concluiu.