Pelé recebe alta e deixa hospital após um mês internado no Albert Einstein - Foto: Divulgação/AFP

Pelé recebe alta e deixa hospital após um mês internado no Albert EinsteinFoto: Divulgação/AFP

Publicado 30/09/2021 18:18 | Atualizado 30/09/2021 19:17

Rio - Após um mês internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Pelé, de 80 anos, recebeu alta, nesta quinta-feira (30). O hospital divulgou o boletim médico do ex-jogador e informou que o Rei seguirá em quimioterapia por ter retirado tumor no intestino, no dia 4 de setembro.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá em quimioterapia, após a cirurgia de retirada de tumor no intestino, realizada em 04 de setembro", diz boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein.



Pelé havia sido informado na manhã desta quinta-feira que receberia alta, completando 30 dias internado, no Albert Einstein. O Rei passou por uma cirurgia de retirada de tumor no cólon, parte do intestino e precisou ir à UTI. Após dez dias, o ex-jogador foi transferido para o quarto.