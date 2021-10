Troféu da Libertadores ficará com Flamengo ou Palmeiras - Conmebol/Divulgação

Publicado 30/09/2021 18:20

A Conmebol quer que a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - e também a decisão da Copa Sul-Americana - tenha um intervalo maior entre a primeiro etapa e a segundo. Em carta enviada à Fifa, o pedido é que seja feita uma exceção e que o tempo aumente de 15 minutos para 25.

Entre as justificativas do pedido, segundo a Conmebol, está a inspiração no Super Bowl, a final do futebol americano que é o maior espetáculo esportivo anual e movimenta muito dinheiro, inclusive no intervalo. Na carta, a entidade diz: "permitiria um espetáculo artístico de alta qualidade aos torcedores presentes e aos que acompanham a transmissão televisiva, tal como acontece em outros esportes com excelente receptividades".



Outro argumento seria dar mais tempo de descanso aos jogadores, pois a final única pode ir para a prorrogação, o que acarretaria em 120 minutos de jogo. A Fifa ainda não respondeu ao pedido, que refere-se apenas às duas decisões.



O confronto entre Flamengo e Palmeiras pela Libertadores, em Montevidéu, será em 27 de novembro. Já a final da Copa Sul-Americana, entre Bragantino e o vencedor de Athletico-PR x Peñarol, será uma semana antes, dia 20. As duas partidas acontecerão no Centenário.