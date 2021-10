Paul Riley, de 58 anos, está envolvido no caso de escândalo sexual - Divulgação/NC Courage

Publicado 30/09/2021 21:43

Carolina do Norte, EUA - O inglês Paul Riley, técnico do North Carolina Courage, time da principal liga americana de futebol feminino (NWSL) e da atacante Debinha, uma das estrelas da seleção brasileira, foi demitido nesta quinta-feira após ser acusado de conduta sexual inadequada por várias jogadoras. Em um comunicado, a equipe divulgou que Riley foi demitido depois que "alegações muito sérias de má conduta" se tornaram conhecidas.

O anúncio foi feito horas depois de uma reportagem do site 'The Athletic' divulgar as acusações contra Riley, de 58 anos, por fatos supostamente ocorridos em vários times e ligas nos quais trabalhou. Riley, que nega as acusações, é o segundo treinador da NWSL demitido esta semana depois que a liga encerrou o contrato do técnico do Washington Spirit, Richie Burke, após outra investigação de alegações de assédio moral.

Na reportagem, o 'The Athletic' divulgou acusações de conduta inadequada contra Riley feitas por suas ex-jogadores Sinead Farrelly e Meleana "Mana" Shim. Farrelly, que atuou em três equipes comandadas para Riley em três ligas distintas, o acusou de "assédio sexual" quando ele era seu treinador no Philadelphia Independence.

A jogadora disse que foi coagida a fazer sexo com o técnico em seu quarto de hotel, após a derrota na final da Liga Profissional de Futebol Feminino (WPSL) em 2011. De acordo com seu depoimento, Riley teria dito a ela "para levar isso para o túmulo" após o incidente. Entre outros episódios, Farrelly e Shim também relataram que quando integravam a equipe do Portland Thorns, da NWSL, Riley as forçou a se beijarem enquanto estavam em seu quarto.

"Esse cara tem um padrão", disse Shim.

Alex Morgan, estrela da seleção americana e ex-jogadora do Portland Thorns, que trabalhou com Riley, confirmou as acusações de suas então companheiras de equipe e disse que tentou ajudá-las a registrar uma denúncia na liga.

"Estou enojada e tenho muitos pensamentos para compartilhar agora", escreveu Morgan no Twitter nesta quinta-feira. "Conclusão: proteja suas jogadoras. Faça a coisa certa NWSL."

Em um comunicado ao 'The Athletic', Riley negou ter se comportado de forma incorretas e disse que as acusações são "completamente falsas".

"Nunca fiz sexo com essas jogadoras ou fiz propostas sexuais a elas", disse.

O North Carolina Courage, por sua vez, elogiou as jogadoras por "corajosamente compartilharem suas histórias" e o sindicato das jogadoras da liga escreveu no Twitter que "abuso sistêmico" estava "devastando a NWSL".

A comissária da liga, Lisa Baird, afirmou que a liga ficou "chocada e enojada" com as revelações e declarou que está implementando um novo processo de denúncia anônima para jogadoras, comissão técnica e membros da equipe de organização.