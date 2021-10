Uefa - Divulgação

UefaDivulgação

Publicado 01/10/2021 11:21

Rio - Na tarde da última quinta-feira (30), um episódio inusitado aconteceu na partida entre West Ham e Rapid Viena, válida pelo grupo H da Liga Europa, no estádio Olímpico de Londres. Enquanto a bola rolava, os torcedores das duas equipes protagonizaram uma 'guerra' de urina.

Por mais que pareça piada, o episódio é real. Os responsáveis pelos atos urinavam em garrafas e as lançavam na torcida adversária. A ação, é claro, gerou polêmica e resultou em confronto das duas partes, que teve que ser separada pelos seguranças no local.

Enquanto os 'mijões' se resolviam, o time da casa superava os visitantes. Com gols marcados por Rice e Benrahma, o West Ham venceu por 2 a 0.

Com o resultado, o clube inglês segue com 100% de aproveitamento, na liderança do grupo H. Já os austríacos, ainda sem somar pontos, estão na lanterna.