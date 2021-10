SPORTV - Reprodução

SPORTVReprodução

Publicado 01/10/2021 11:21

A Copa do Mundo de futsal não terminou do jeito que os torcedores brasileiros esperavam. A derrota na semi-final para a Argentina acarretou na desclassificação e interrompeu o sonho do hexa-campeonato. O jogo foi transmitido pelo SporTV e foi lider de audência.

O clássico entre Brasil e Argentina, dia 29, levou o SporTV à liderança de audiência entre todos os mais de 100 canais da tv paga e ao terceiro lugar no ranking geral, atrás da TV Globo e da Record.

A vitória dos hermanos por 2 a 1 registrou um crescimento na faixa de 373% em comparação às quatro quartas-feiras anteriores. Já a TV Globo, que também exibiu a partida, registrou a maior audiência da competição, marcando 10 pontos e 25% de participação, um aumento de 8% em relação à média da faixa. A Copa do Mundo de Futsal segue neste domingo, às 12h, com a disputa pelo terceiro lugar entre Brasil x Cazaquistão, com transmissão ao vivo da TV Globo e do SporTV, que também exibe a decisão entre Argentina x Portugal, a partir das 14h.