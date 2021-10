Thiago Silva pode disputar a quarta Copa do Mundo - Lucas Figueiredo / CBF

Thiago Silva pode disputar a quarta Copa do MundoLucas Figueiredo / CBF

Publicado 01/10/2021 17:37

Com 37 anos, Thiago Silva está perto de completar 100 jogos com a camisa da Seleção. O zagueiro do Chelsea tem como objetivo disputar a Copa do Mundo de 2022, no Catar, o que seria a sua quarta edição. Mas, por enquanto, o experiente jogador ficou mais marcado pela de 2014, em casa, muito por causa do choro antes da disputa por pênaltis contra o Chile, nas oitavas de final.

Capitão naquela época, Thiago Silva sofreu muitas críticas por causa de sua postura. Entretanto, ele se defendeu e explicou em entrevista ao site 'Ge' o motivo das lágrimas naquele jogo.

"Eu não posso ser aquela pessoa tão fraca se faço isso durante minha carreira toda, sabe? Tudo que passei na minha vida, os momentos mais difíceis da minha vida, eu sempre fui muito forte. E aquele momento não era de fraqueza, era momento espiritual meu, para que eu pudesse, sei lá, que Deus pudesse colocar coisas na minha cabeça para que eu pudesse fazer o grupo acreditar naquilo. Não adianta falar só por falar", explicou Thiago Silva ao site.