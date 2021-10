Renata Fan - Divulgação

Renata FanDivulgação

Publicado 01/10/2021 15:52

São Paulo - Durante o "Jogo Aberto" da última quinta-feira, Renata Fan tirou um momento para falar das imagens em que foi acusada de empurrar uma das funcionárias da Band durante o programa da última quarta-feira. A apresentadora disse não ter empurrado a cabeleireira e que o vídeo foi ao ar por uma falha técnica que colocou a live do YouTube ao vivo antes do início do show.

"Ontem nós tivemos uma falha técnica, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho, começamos o programa de maneira bastante tumultuada e, infelizmente, sem eu saber, a gente foi para o YouTube mais cedo. Rolou uma imagem na internet que parecia que eu estava empurrando uma pessoa, que não é minha maquiadora, é minha cabeleireira. Na verdade, isso não aconteceu. A gente não sabia, estava todo mundo aqui meio louco ainda", disse a apresentadora.

"Quero dizer que, se tem uma coisa que eu sou contra, no futebol e no esporte, e na vida principalmente, é a questão da violência. Eu jamais faria isso com qualquer pessoa. Fora isso, a pessoa específica trabalha comigo há 12 anos, ela é minha amiga, conhece minha vida íntima como poucas pessoas. Ela tem uma proximidade comigo, vai na minha casa. Então, isso (empurrão) não aconteceria", acrescentou.

A apresentadora também criticou a maneira como foi tratada a situação após o sucesso do vídeo nas redes sociais. Renata Fan destacou que o respeito é, para ela, uma das partes mais importantes de sua vida.

"Estou um pouco cansada porque hoje as pessoas só querem inventar, praticar injustiças, trazer fatos ruins ou criar uma coisa que não existe. Eu sou uma pessoa que tem como filosofia de vida esclarecer qualquer coisa. Eu penso positivo, quero melhorar a cada dia, sou alguém que vem trabalhar aqui desde o primeiro Jogo Aberto", disse Renata.

"Aqui na Band eu sei o time dos seguranças, do pessoal da limpeza, conheço as pessoas da redação, conheço as pessoas que não são públicas, e essas eu já tive muitas discussões, e elas são tão importantes quanto aquelas que chegam na casa de vocês. Se ficou algum mal-entendido, se essa imagem, por mais que não tenha tido essa importância toda para eu estar falando, mas eu não quero mais que as pessoas falem qualquer coisa, mintam, ou que usem meu nome com coisas que não são a realidade", finalizou.

