Barcelona - O futuro de Ronald Koeman no Barcelona é incerto. Apesar de ser mantido no cargo de técnico do clube catalão pelo menos até sábado, quando o clube enfrenta o Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol, o holandês não tem a permanência garantida para a sequência da temporada.

E de acordo com a imprensa espanhola, apenas um fator ainda segura Koeman no Barcelona: a multa rescisória. Com valor estipulado em 12 milhões de euros (R$ 75 milhões), segundo o jornal "El País", o presidente Joan Laporta sabe que o clube não tem condições de arcar com o montante no momento.

De acordo com o jornal "As", embora Ronald Koeman tenha sido mantido no cargo até o fim de semana, sua estadia pode ser encerrada logo em sequência. Com a pausa para a Data-Fifa, o Barcelona estudará a possibilidade de troca. Andrea Pirlo e Marcelo Gallardo são os nomes favoritos.

A questão de valores de quebra de contrato não é um problema de agora no Barcelona. De acordo com o jornalista Marcelo Bechler, da "TNT Sports", o clube catalão ainda não pagou a multa rescisória de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões) a Quique Setién, demitido em agosto de 2020.