Carol Cabrino - Reprodução

Carol CabrinoReprodução

Publicado 01/10/2021 14:18

Rio - A família do zagueiro Marquinhos, do PSG, vai ganhar mais um membro. Carol Cabrino, esposa do jogador, utilizou as suas redes sociais para anunciar que está grávida do terceiro filho do casal. E Neymar pode ter sido 'peça-chave' na história.

Após anunciar a novidade, a influenciadora digital respondeu algumas perguntas via Stories do Instagram sobre a gravidez. Questionada se o novo bebê foi feito no Brasil, Carol disse que sim, durante as férias do casal passadas com o craque Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

“Sim! No início das férias! Mais precisamente em Mangaratiba”, respondeu influenciadora com emojis de risada. Passamos boa parte das nossas férias esse ano com nosso amigo Neymar”, completou.

Marcado pela influenciadora na postagem, Neymar republicou a mensagem em suas redes sociais comemorando a novidade. "Que férias! Amo vocês", disse o jogador.

Neymar promoveu grandes festanças em sua mansão em Mangaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A mais recente delas foi em maio, quando o craque do PSG reuniu "parças" e algumas beldades numa festa particular em sua residência no RJ.

No último final de ano, o jogador foi alvo de polêmicas após ter promovido uma festa para 500 convidados durante cinco dias em Mangaratiba, época em que a pandemia do novo coronavírus estava em alta no Brasil. No entanto, a festança foi desmentida por Neymar, e reuniu cerca de 150 pessoas.