Troféu do BrasileirãoReprodução

Publicado 01/10/2021 13:08

Recife - Após a saída de Thiago Neves, o atacante André também pediu para deixar o Sport. O jogador ex-Vasco da Gama chegou à Ilha do Retiro cercado de expectativas, mas não rendeu o esperado e aumentou ainda mais a crise vivida nas últimas semanas pelo Leão. A informação é da Rádio Jornal.

Foi a terceira passagem de André pelo Sport. A temporada de 2021 foi um fiasco e o atacante foi uma das grandes decepções do elenco neste ano, com apenas dois gols em 20 jogos disputados.

A rescisão de André alimenta ainda mais a crise do clube nas últimas semanas. Com erros de inscrição de atletas no Brasileirão e desmanche da diretoria logo após o caso, o Sport completou nesta sexta-feira (1) dois meses sem uma vitória na Série A. Neste período foram disputado oito jogos, com três empates e cinco derrotas. Na Ilha do Retiro, o Leão não sabe o que é vencer desde junho, quando bateu o Grêmio por 1 a 0.

André se junta ao meia Thiago Neves, outro a pedir rescisão junto ao Sport. O clube pernambucano amarga a 19ª colocação no Brasileirão, com apenas 17 pontos conquistados e sete atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o Santos.