Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Publicado 01/10/2021 12:00

Rio - Com mais uma temporada afetada pela Covid-19, o calendário tem sido pesado para os jogadores dos clubes brasileiros. Por conta disso, atleta de 19 clubes da Série A assinaram um documento enviado para a CBF pedindo para que não haja mais adiamentos de jogos do Brasileirão. O Flamengo não teve representantes no manifesto. As informações são do portal "globoesporte.com".

A ideia do documento é reforçar a necessidade do encerramento do torneio na data prevista, no dia 5 de dezembro. A CBF adiou no mês passado alguns jogos do Brasileirão, por conta dos clubes que tiveram jogadores convocados para a Seleção.

Após a última convocação na semana passada, a entidade se comprometeu a adiar novamente as partidas dos clubes que tiveram jogadores convocados para as rodadas do início de outubro. No entanto, o assunto causa divergência dentro da CBF. E hoje existe uma grande probabilidade de não acontecer mais o adiamento.

O Flamengo é um dos clubes que tiveram atletas convocados para a seleção brasileira. Everton Ribeiro e Gabigol foram chamados por Tite. Além deles, o Rubro-Negro perderá Arrascaeta e Isla para Uruguai e Chile. Atlético-MG, com Guilherme Arana, Palmeiras, com Weverton, e Internacional, com Edenílson, foram os outros clubes com atleta convocados.